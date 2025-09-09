Tendre Le Jardin des Délices Amiens

Tendre Le Jardin des Délices Amiens mardi 28 avril 2026.

Tendre Le Jardin des Délices

Place Longueville Amiens Somme

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 19:30:00

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-04-28

Nathan Israël et Luna Rousseau nous offrent un moment de vertige poétique.

Tendre est un spectacle fait de tentatives d’équilibres, d’agencements improbables… Spectacle graphique à l’esthétique japonisante, Tendre est une sorte de mikado vertical pour quatre circassiens manipulant de grands bâtons blancs dans un paysage de charbon. Lancés, glissés, manipulés, ils prolongent le geste, comme une extension des bras.

Des constructions éphémères apparaissent sur lesquelles on tente de grimper, avant qu’elles se détruisent, se réassemblent, dans un éternel recommencement. Une métaphore de nos existences comme une somme de petits miracles sans cesse rééquilibrés les uns par rapport aux autres, dans laquelle au millimètre près, tout peut s’écrouler.

Une création sonore acousmatique faite en live malaxe les sons des bâtons et les mixe aux sons de la vie. Tendre est une rêverie visuelle et auditive ; une sensation.

Ce n’est pas tout !

▶️ Rencontre avec les artistes

à la suite du spectacle

Place Longueville Amiens 80000 Somme Hauts-de-France ot@amiens-metropole.com

English :

Nathan Israe?l and Luna Rousseau offer us a moment of poetic vertigo.

Tendre is a show made up of attempts at balance, improbable arrangements? A graphic show with a Japanese aesthetic, Tendre is a kind of vertical mikado for four circus artists manipulating large white baskets in a charcoal landscape. Thrown, slid and manipulated, they extend the gesture, like an extension of the arms.

Ephemeral constructions appear on which we try to climb, before they disintegrate and reassemble, in an eternal restart. A metaphor of our lives as a sum of small miracles, constantly balancing each other out, in which everything can fall apart at the drop of a millimeter.

A live acousmatic sound creation mixes the sounds of the ba?tons with the sounds of life. Tendre is a visual and auditory experience, a sensation.

But that?s not all!

?? Meet the artists

following the show

German :

Nathan Israe?l und Luna Rousseau bieten uns einen poetisch schwindelerregenden Moment.

Tendre ist eine Aufführung, die aus Gleichgewichtsversuchen und unwahrscheinlichen Anordnungen besteht Tendre ist eine Art vertikales Mikado für vier Zirkusartisten, die mit großen weißen Bajonetten in einer Landschaft aus Kohle hantieren. Sie werfen, rutschen, manipulieren und verlängern die Geste, wie eine Verlängerung der Arme.

Es entstehen phänomenale Konstruktionen, auf die man versucht zu klettern, bevor sie zerfallen, wieder zusammengesetzt werden, in einem ewigen Neuanfang. Eine Metapher unserer Existenz als eine Summe kleiner Wunder, die immer wieder gegeneinander abgewogen werden, in der alles auf den Millimeter genau zusammenbrechen kann.

Eine akusmatische Live-Soundkreation knetet die Töne der Gebäude und mischt sie mit den Geräuschen des Lebens. Tendre ist eine visuelle und auditive Reverie; eine Sensation.

Das ist noch nicht alles!

?? Treffen mit den Künstlern

im Anschluss an die Aufführung

Italiano :

Nathan Israe?l e Luna Rousseau ci offrono un momento di vertigine poetica.

Tendre è uno spettacolo fatto di tentativi di equilibrio e combinazioni improbabili? Spettacolo grafico dall’estetica giapponese, Tendre è una sorta di mikado verticale per quattro artisti circensi che manipolano grandi cesti bianchi in un paesaggio di carbone. Lanciati, fatti scivolare e manipolati, estendono il gesto come un’estensione delle braccia.

Si tenta di salire su queste costruzioni effimere, prima che si disintegrino e si ricompongano in un eterno riavvio. È una metafora della nostra vita come somma di piccoli miracoli, costantemente riequilibrati gli uni con gli altri, in cui tutto può crollare con un millimetro di ritardo.

Una creazione sonora acusmatica dal vivo mescola i suoni del baionte con i suoni della vita. Tendre è un’esperienza visiva e uditiva, una sensazione.

Ma non è tutto!

?? Incontrare gli artisti

dopo lo spettacolo

Espanol :

Nathan Israe?l y Luna Rousseau nos ofrecen un momento de vértigo poético.

Tendre es un espectáculo hecho de intentos de equilibrio y combinaciones improbables? Espectáculo gráfico de estética japonesa, Tendre es una especie de mikado vertical de cuatro artistas circenses que manipulan grandes cestas blancas en un paisaje de carbón. Lanzadas, deslizadas y manipuladas, extienden el gesto como una prolongación de los brazos.

Se intenta subir a estas construcciones efímeras, antes de que se desintegren y vuelvan a ensamblarse en un eterno recomienzo. Es una metáfora de nuestras vidas como una suma de pequeños milagros, constantemente reequilibrados unos en relación con otros, en la que todo puede derrumbarse con la caída de un milímetro.

Una creación sonora acústica en directo mezcla los sonidos de los ba?tons con los sonidos de la vida. Tendre es una experiencia visual y auditiva, una sensación.

Pero eso no es todo

?? Conozca a los artistas

después del espectáculo

L’événement Tendre Le Jardin des Délices Amiens a été mis à jour le 2025-09-09 par OT D’AMIENS