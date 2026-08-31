Tendre Ruine Saison Culturelle Bédée Bédée
vendredi 4 décembre 2026 · Bédée
Informations pratiques
Bédée
Tendre Ruine Saison Culturelle Bédée
5 Rue des Rosiers Bédée Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04 20:30:00
fin : 2026-12-04
Date(s) :
2026-12-04
Le vendredi 4 décembre à 20h30, LaCoustik accueille le concert Tendre Ruine dans le cadre de la saison culturelle.
Riche de leur expérience dans les musiques traditionnelles et improvisées, Jean-Marie Gauthier (trombone) et Vincent Valente (accordéon chromatique) composent un répertoire au service d’une musique au caractère plutôt doux, mouvant et expressif. A travers des paysages sonores arrangés et des séquences plus improvisées, le duo fait le pari de retrouver le plaisir de laisser emporter par la musique pour partir à l’aventure !
Tout public.
Durée 45min.
Gratuit. .
5 Rue des Rosiers Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Tendre Ruine Saison Culturelle Bédée Bédée a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Montfort Communauté
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