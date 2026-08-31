Informations pratiques

Bédée

Tendre Ruine Saison Culturelle Bédée

5 Rue des Rosiers Bédée Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04 20:30:00

fin : 2026-12-04

Date(s) :

2026-12-04

Le vendredi 4 décembre à 20h30, LaCoustik accueille le concert Tendre Ruine dans le cadre de la saison culturelle.

Riche de leur expérience dans les musiques traditionnelles et improvisées, Jean-Marie Gauthier (trombone) et Vincent Valente (accordéon chromatique) composent un répertoire au service d’une musique au caractère plutôt doux, mouvant et expressif. A travers des paysages sonores arrangés et des séquences plus improvisées, le duo fait le pari de retrouver le plaisir de laisser emporter par la musique pour partir à l’aventure !

Tout public.

Durée 45min.

Gratuit. .

5 Rue des Rosiers Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Tendre Ruine Saison Culturelle Bédée Bédée a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Montfort Communauté