Tennie en fêtes

Tennie Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Tennie en fête !

TENNIE en FETES ,

aura lieu le dimanche 24 mai 2026

Déroulement des festivités

A partir de 17H00 = Marché nocturne et Guinguette

Dès 19H30 = Soirée DJ, animé par DJ LUDO

Buvette et Restauration sur place

Organisé par le Comité des fêtes de Tennie .

Tennie 72240 Sarthe Pays de la Loire comitedesfetes.tennie72@gmail.com

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English :

Tennie celebrates!

L’événement Tennie en fêtes Tennie a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Sillé-Le-Guillaume