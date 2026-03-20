Tennie en fêtes Tennie
Tennie en fêtes Tennie dimanche 24 mai 2026.
Tennie en fêtes
Tennie Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Tennie en fête !
TENNIE en FETES ,
aura lieu le dimanche 24 mai 2026
Déroulement des festivités
A partir de 17H00 = Marché nocturne et Guinguette
Dès 19H30 = Soirée DJ, animé par DJ LUDO
Buvette et Restauration sur place
Organisé par le Comité des fêtes de Tennie .
Tennie 72240 Sarthe Pays de la Loire comitedesfetes.tennie72@gmail.com
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English :
Tennie celebrates!
L’événement Tennie en fêtes Tennie a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Sillé-Le-Guillaume