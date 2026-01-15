Tennis adultes Tennis-Club Le Chambon-sur-Lignon

Tennis adultes

Tennis-Club Domaine du Fraisse Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 17:30:00

fin : 2026-07-10 19:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Mixte pour tous les niveaux dès 16 ans.

.

Tennis-Club Domaine du Fraisse Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 76 42 24 club@lechambontennis.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Mixed for all levels from age 16.

L’événement Tennis adultes Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme du Haut-Lignon