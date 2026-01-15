Tennis adultes Tennis-Club Le Chambon-sur-Lignon
Tennis adultes Tennis-Club Le Chambon-sur-Lignon lundi 6 juillet 2026.
Tennis adultes
Tennis-Club Domaine du Fraisse Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 17:30:00
fin : 2026-07-10 19:00:00
Date(s) :
2026-07-06
Mixte pour tous les niveaux dès 16 ans.
.
Tennis-Club Domaine du Fraisse Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 76 42 24 club@lechambontennis.com
English :
Mixed for all levels from age 16.
L’événement Tennis adultes Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme du Haut-Lignon