Tennis club étaules / inscriptions annuelles Club House, Chemin de Sable Étaules 28 juin 2025 07:00

Charente-Maritime

Tennis club étaules / inscriptions annuelles Club House, Chemin de Sable Club House Étaules Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

Le tennis club d’étaules organise le 28 juin de 12h à 16h au club-house un point inscription TENNIS ET PICKLEBALL pour la rentrée Tennistique de 2025/2026.

RDV au club house chemin de sable

06 11 07 75 09

tennisclubetaules@gmail.com

.

Club House, Chemin de Sable Club House

Étaules 17750 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 07 75 09

English :

The Etaules tennis club is organizing a « TENNIS AND PICKLEBALL » registration event for the 2025/2026 tennis season on June 28 from 12pm to 4pm at the clubhouse.

Meet at the club house: chemin de sable

06 11 07 75 09

tennisclubetaules@gmail.com

German :

Der Tennisclub von Etaules organisiert am 28. Juni von 12.00 bis 16.00 Uhr im Clubhaus einen Anmeldetag für « TENNIS UND PICKLEBALL » für den Tennisspielbeginn 2025/2026.

RDV im Clubhaus: chemin de sable

06 11 07 75 09

tennisclubetaules@gmail.com

Italiano :

Il 28 giugno, dalle 12.00 alle 16.00, il Tennis Club Etaules organizza un evento di iscrizione « TENNIS E PICKLEBALL » presso la club house per l’inizio della stagione tennistica 2025/2026.

Punto d’incontro alla club house: chemin de sable

06 11 07 75 09

tennisclubetaules@gmail.com

Espanol :

El Club de Tenis Etaules organiza el 28 de junio, de 12:00 a 16:00 horas, en la sede del club, un acto de inscripción « TENIS Y PICKLEBALL » para el inicio de la temporada de tenis 2025/2026.

Punto de encuentro en la casa club: chemin de sable

06 11 07 75 09

tennisclubetaules@gmail.com

L’événement Tennis club étaules / inscriptions annuelles Étaules a été mis à jour le 2025-06-13 par Mairie d’Etaules