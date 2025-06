Tennis Coupe Choffel et tournoi jeunes Le Touquet-Paris-Plage 5 juillet 2025 07:00

Pas-de-Calais

Tennis Coupe Choffel et tournoi jeunes Centre Tennistique Pierre de Coubertin Rond point des sports Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Début : 2025-07-05

fin : 2025-07-27

2025-07-05

Coupe Choffel :

Tournoi garçons et filles 15/18 ans.

Tournoi jeunes garçons et filles 11/12 ans et 13/14 ans.

Open SOFIDA auto :

Tournoi « hors catégorie » Open Dames et Messieurs. .

Centre Tennistique Pierre de Coubertin Rond point des sports

Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 05 02 97 tennis@letouquet.com

