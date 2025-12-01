Tennis de table Championnat de France par équipe Rue de la République Eu

Tennis de table Championnat de France par équipe

Rue de la République Gymnase Municipal de Eu Eu Seine-Maritime

Début : 2025-12-13 16:00:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Match N3

Equipe Let’s Goélands face à Fondettes AS1 (club de Tours).

Buvette. Entrée libre. .

+33 6 46 65 01 51 bintouline@hotmail.com

