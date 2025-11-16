Tennis de table – Match Pro B : Nantes vs Courbevoie Complexe Sportif Mangin Beaulieu Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-16 17:00 – 19:00

Gratuit : non 5 € / Gratuit moins de 12 ans 5 € / Gratuit pour les moins de 12 ans Billetterie : nantestt.fr Tout public

Le Nantes TT reçoit Courbevoie au complexe sportif Mangin Beaulieu le 16 novembre 2025 à 17h. Pour son retour en Pro B, le club nantais reçoit l’un de ses concurrents directs au maintien pour la 5e journée du championnat. Après un bon début de saison, cette rencontre s’annonce crucial pour la suite de la saison des Nantais. Le 16 novembre, c’est la 5e journée sur les 11 de la phase régulière. Bien classé à l’abord de cette réception, le Nantes TT espère engranger le maximum de points. La victoire se joue en 3 matchs gagnants. Dès 17h, au gymnase Mangin Beaulieu, ce seront entre 3 à 5 rencontres disputées soit 2 à 3h de spectacle. Animation, musique, dance et surtout jeu spectaculaire, la soirée devrait être conviviale et festive. Surtout si l’on se penche sur l’effectif du club nantais. En tête d’affiche, Gionis Panagiotis, n° 35 français, mène son club depuis le début de la saison. Le Grec affiche un niveau de jeu impressionnant.Grâce à la vingtaine de bénévoles dynamiques et toujours présents en nombre pour participer à l’organisation des événements et manifestations tout au long de la saison, ce sont environ 250 personnes qui pourront assister aux rencontres. Réservez vite votre entrée

Complexe Sportif Mangin Beaulieu Île de Nantes Nantes 44200

https://nantestt.fr