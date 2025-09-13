Tennis de table Nationale 3 Salle Omnisport Dominique Rocheteau Saint-Palais-sur-Mer

Tennis de table Nationale 3 Salle Omnisport Dominique Rocheteau Saint-Palais-sur-Mer samedi 13 septembre 2025.

Salle Omnisport Dominique Rocheteau Rue des Ormeaux Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Début : 2025-09-13 16:00:00

fin : 2025-12-13

2025-09-13 2025-11-15 2025-12-13

Match Tennis de Table Nationale 3.

Salle Omnisport Dominique Rocheteau Rue des Ormeaux Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 90 25 76

English :

National 3 table tennis match.

German :

Match Tischtennis Nationale 3.

Italiano :

Partita di tennis da tavolo nazionale 3.

Espanol :

Partido nacional 3 de tenis de mesa.

