Tennis de table Nationale 3 Salle Omnisport Dominique Rocheteau Saint-Palais-sur-Mer
Tennis de table Nationale 3 Salle Omnisport Dominique Rocheteau Saint-Palais-sur-Mer samedi 13 septembre 2025.
Tennis de table Nationale 3
Salle Omnisport Dominique Rocheteau Rue des Ormeaux Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13 16:00:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-09-13 2025-11-15 2025-12-13
Match Tennis de Table Nationale 3.
Salle Omnisport Dominique Rocheteau Rue des Ormeaux Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 90 25 76
English :
National 3 table tennis match.
German :
Match Tischtennis Nationale 3.
Italiano :
Partita di tennis da tavolo nazionale 3.
Espanol :
Partido nacional 3 de tenis de mesa.
