Tennis et multi-activités Tennis-Club Le Chambon-sur-Lignon
Début : Samedi 2026-07-06 08:30:00
fin : 2026-08-21 17:00:00
2026-07-06
Matin tennis et jeux sportifs. Repas tiré du sac et multi-activité l’après-midi. Demi-journée ou journée.
Tennis-Club Domaine du Fraisse Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 76 42 24 club@lechambontennis.com
Morning tennis and sports games. Packed lunch and multi-activity afternoon. Half or full day.
