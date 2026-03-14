Tennis Open Intermarché Le Touquet et tournoi jeunes Printemps Le Touquet-Paris-Plage
Tennis Open Intermarché Le Touquet et tournoi jeunes Printemps Le Touquet-Paris-Plage samedi 11 avril 2026.
Tennis Open Intermarché Le Touquet et tournoi jeunes Printemps
Rond point des Sports Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-11
Du samedi 11 au samedi 25 avril 2026
Tennis Open Intermarché Le Touquet (tournoi 2ème catégorie) et tournoi jeunes Printemps catégories 11/12 , 13/14 et 15/18 ans, de 9h à 20h, au Centre Tennistique Pierre de Coubertin .
Rond point des Sports Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 05 02 97 tennis@letouquet.com
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L’événement Tennis Open Intermarché Le Touquet et tournoi jeunes Printemps Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-03-11 par Le Touquet