Tennis Open Intermarché Le Touquet et tournoi jeunes Printemps

Rond point des Sports Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-11

Du samedi 11 au samedi 25 avril 2026

Tennis Open Intermarché Le Touquet (tournoi 2ème catégorie) et tournoi jeunes Printemps catégories 11/12 , 13/14 et 15/18 ans, de 9h à 20h, au Centre Tennistique Pierre de Coubertin .

Rond point des Sports Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 05 02 97 tennis@letouquet.com

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English :

L’événement Tennis Open Intermarché Le Touquet et tournoi jeunes Printemps Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-03-11 par Le Touquet