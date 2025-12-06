Tennis Padel Club animations vacances de Noël 2025 Cagnes-sur-Mer

Tennis Padel Club animations vacances de Noël 2025

1 chemin de l’Estelle Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes

Début : 2025-12-22

fin : 2025-12-31

2025-12-22

Stages de tennis du 22 au 31 décembre aux terrains de montaleigne

Tous niveaux tous âges

1 chemin de l’Estelle Cagnes-sur-Mer 06800 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 31 70 89 tennis@agasc.fr

English : Tennis Padel Club animations vacances de Noël 2025

Tennis courses from 22 to 31 December at the Montaleigne courts

All levels, all ages

