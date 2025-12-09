Tennis Padel Club animations vacances de Noël 2025 Saint-Laurent-du-Var
Tennis Padel Club animations vacances de Noël 2025 Saint-Laurent-du-Var lundi 22 décembre 2025.
Tennis Padel Club animations vacances de Noël 2025
1 chemin de l’Estelle Saint-Laurent-du-Var Alpes-Maritimes
Stages de tennis du 22 au 31 décembre
Dès 4 ans tous niveaux, tous âges
2 formules:
– tennis du 22 au 24 décembre 10h-12h 60€ les 3jours ou 09h-12h 90€ les 3 jours
– 1h padel-2h tennis du 29 au 31 décembre 10h-12h 09h-12h 90€ les 3 jours
1 chemin de l’Estelle Saint-Laurent-du-Var 06700 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 31 70 89 tennis@agasc.fr
English : Tennis Padel Club animations vacances de Noël 2025
Tennis courses from 22 to 31 December
From 4 years old, all levels, all ages
2 options:
– ‘Tennis’ from 22 to 24 December, 10am-12pm, €60 for 3 days, or 9am-12pm, €90 for 3 days
– ‘1 hour padel tennis and 2 hours tennis’ from 29 to 31 December, 10am-12pm or 9am-12pm, €90 for 3 days
