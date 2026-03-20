Tennis Padel Club Animations vacances de Printemps Tennis Padel Club de Montaleigne Saint-Laurent-du-Var

Tennis Padel Club Animations vacances de Printemps

Tennis Padel Club de Montaleigne 1030 chemin du Fahnestock Saint-Laurent-du-Var Alpes-Maritimes

Tarif : 95 – 95 – 250 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-13

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-13 2026-04-20

Le Tennis Padel Club de Montaleigne organise des stages de tennis et multiactivités pendant les vacances de Pâques, avec différentes formules adaptées aux envies et niveaux de chacun.

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Tennis Padel Club de Montaleigne 1030 chemin du Fahnestock Saint-Laurent-du-Var 06700 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 31 70 89 tennis@agasc.fr

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English : Tennis Padel Club Spring vacation activities

The Tennis Padel Club de Montaleigne organizes tennis and multi-activity courses during the Easter vacations, with different formulas adapted to each person’s desires and level.

L’événement Tennis Padel Club Animations vacances de Printemps Saint-Laurent-du-Var a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur