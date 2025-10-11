Tennis Rose Faites le Beau Geste ! Les Villages Vovéens

Marche solidaire et animation tennis, stands d’artisans, buvette et tombola au profit d’Octobre Rose.

Le TCV se mobilise pour Octobre Rose avec un après-midi sportif et solidaire ouvert à tous marche rose, animation tennis pour tous niveaux, stands d’artisans, buvette et tombola 100 % gagnante. Participation libre à partir de 2 € pour les activités sportives ; une boîte à dons permet de soutenir la Ligue contre le cancer. L’événement se tient à la salle de tennis ; la marche s’effectue autour de Voves. Ambiance conviviale, accessible en famille comme entre amis, l’occasion de bouger, découvrir le club et contribuer à la cause. .

36 Rue Jules Langlois Les Villages Vovéens 28150 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire tcvoveen@hotmail.fr

English :

Take part in an afternoon of sport in support of the fight against cancer, with tennis touch and a tombola.

German :

Nehmen Sie an einem solidarischen Sportnachmittag teil, um den Kampf gegen den Krebs zu unterstützen, mit Tennis Touch und einer Tombola.

Italiano :

Partecipate a un pomeriggio di sport a sostegno della lotta contro il cancro, con touch tennis e una tombola.

Espanol :

Participe en una tarde de deporte en apoyo de la lucha contra el cáncer, con tenis de toque y una tómbola.

