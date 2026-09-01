Tennis santé rue du Saint Sepulcre Pertuis

Informations pratiques

Pertuis

Tennis santé

Jeudi 17 septembre 2026 de 14h30 à 16h. rue du Saint Sepulcre Club de tennis Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 14:30:00

fin : 2026-09-17 16:00:00

Date(s) :

2026-09-17

Le Club de tennis de Pertuis vous propose une journée pour bouger le jeudi 17 septembre de 14h30 à 16h.

Bouger c’est se soigner; protéger votre coeur; améliorer l’espérance de vie et favoriser le lien social. .

rue du Saint Sepulcre Club de tennis Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 77 42 57

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English :

The Pertuis Tennis Club is hosting a day of exercise on Thursday, September 17, from 2:30 p.m. to 4:00 p.m.

L’événement Tennis santé Pertuis a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de Pertuis