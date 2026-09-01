Tennis santé rue du Saint Sepulcre Pertuis
jeudi 17 septembre 2026 · rue du Saint Sepulcre · Pertuis
Informations pratiques
Pertuis
Tennis santé
Jeudi 17 septembre 2026 de 14h30 à 16h. rue du Saint Sepulcre Club de tennis Pertuis Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 14:30:00
fin : 2026-09-17 16:00:00
Date(s) :
2026-09-17
Le Club de tennis de Pertuis vous propose une journée pour bouger le jeudi 17 septembre de 14h30 à 16h.
Bouger c’est se soigner; protéger votre coeur; améliorer l’espérance de vie et favoriser le lien social. .
rue du Saint Sepulcre Club de tennis Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 77 42 57
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English :
The Pertuis Tennis Club is hosting a day of exercise on Thursday, September 17, from 2:30 p.m. to 4:00 p.m.
L’événement Tennis santé Pertuis a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de Pertuis
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