Tennis Soirée fluo jeunes Rue de la Corderie Pléneuf-Val-André

Tennis Soirée fluo jeunes

Rue de la Corderie Complexe sportif du Pont Gagnoux Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Début : 2026-01-03 18:00:00

fin : 2026-01-03 20:00:00

2026-01-03

Le PVATP vous invite à sa soirée fluo. Vivez une soirée sportive et conviviale autour du tennis, organisée dans une ambiance fluorescente et festive. Les terrains seront habillés de bandes fluos et les matchs se dérouleront sous lumière noire et en musique ! Vous êtes invités à venir habillés en blanc ou en fluo (déguisements, perruques et accessoires encouragés).

Des boissons et galettes-saucisses seront proposées sur place. .

