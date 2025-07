Tennis Stage d’été Pontarlier

Tennis Stage d’été Pontarlier lundi 28 juillet 2025.

Tennis Stage d’été

Pontarlier Doubs

Tarif : 160 – 160 – 160 EUR

Tarif réduit

Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-28

fin : 2025-08-01

Date(s) :

2025-07-28 2025-08-04 2025-08-11

Participez aux stages de tennis avec Jean Vionnet tout l’été !

Que vous soyez débutant ou compétiteur, enfant ou adulte, des stages adaptés à tous les niveaux sont proposés durant toute la saison estivale.

Au programme Mini-stages pour les plus jeunes, tennis évolutif pour progresser en s’amusant, et stages de compétition pour les joueurs plus expérimentés. .

Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 43 70 29

English : Tennis Stage d’été

German : Tennis Stage d’été

Italiano :

Espanol :

L’événement Tennis Stage d’été Pontarlier a été mis à jour le 2025-07-22 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS