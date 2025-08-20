Tennis Tournoi Galaxie Orange et Vert Le Touquet-Paris-Plage
Tennis Tournoi Galaxie Orange et Vert Le Touquet-Paris-Plage mercredi 20 août 2025.
Tennis Tournoi Galaxie Orange et Vert
Centre tennistique Pierre de Coubertin Rond point des Sports Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-20
fin : 2025-08-21
Date(s) :
2025-08-20
Tennis Tournoi Galaxie Orange et Vert pour les enfants de 8 à 10 ans, organisé par Le Touquet Tennis-Club. .
Centre tennistique Pierre de Coubertin Rond point des Sports Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 05 02 97 tennis@letouquet.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Tennis Tournoi Galaxie Orange et Vert Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2025-08-01 par Le Touquet