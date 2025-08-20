Tennis Tournoi Galaxie Orange et Vert Le Touquet-Paris-Plage

Tennis Tournoi Galaxie Orange et Vert Le Touquet-Paris-Plage mercredi 20 août 2025.

Tennis Tournoi Galaxie Orange et Vert

Centre tennistique Pierre de Coubertin Rond point des Sports Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-20

fin : 2025-08-21

Date(s) :

2025-08-20

Tennis Tournoi Galaxie Orange et Vert pour les enfants de 8 à 10 ans, organisé par Le Touquet Tennis-Club. .

Centre tennistique Pierre de Coubertin Rond point des Sports Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 05 02 97 tennis@letouquet.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Tennis Tournoi Galaxie Orange et Vert Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2025-08-01 par Le Touquet