Tennis Tournoi Open Route de la cabane noire Istres lundi 29 septembre 2025.

Du 29/09 au 29/10/2025 tous les jours.

Annulé en cas de mauvais temps. Route de la cabane noire Plaine des sports René Davini Istres Bouches-du-Rhône

Un mois de compétition intense, ouvert à tous niveaux (NC à Open) en simples dames et messieurs.

Prépare ta rentrée sportive sur



Matches en format classique 3 sets de 6 jeux

Convivialité et esprit sportif garantis



Inscriptions dès maintenant sur ’ ou auprès du juge arbitre Thierry Roussel (06 37 23 01 71).

Tarifs 20 € adultes / 15 € jeunes



Un rendez-vous incontournable pour bien lancer ta saison 2025-2026 ! .

Route de la cabane noire Plaine des sports René Davini Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 55 16 28

English :

A month of intense competition, open to all levels (NC to Open) in ladies’ and gents’ singles.

German :

Ein Monat voller intensiver Wettkämpfe, die für alle Spielstärken (NC bis Open) im Damen- und Herreneinzel offen sind.

Italiano :

Un mese di gare intense, aperte a tutti i livelli (da NC a Open) nel singolare maschile e femminile.

Espanol :

Un mes de intensa competición, abierta a todos los niveles (NC a Open) en individuales masculinos y femeninos.

