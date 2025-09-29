Tennis Tournoi Open Route de la cabane noire Istres
Tennis Tournoi Open Route de la cabane noire Istres lundi 29 septembre 2025.
Tennis Tournoi Open
Du 29/09 au 29/10/2025 tous les jours.
Route de la cabane noire Plaine des sports René Davini Istres Bouches-du-Rhône
Un mois de compétition intense, ouvert à tous niveaux (NC à Open) en simples dames et messieurs.
Prépare ta rentrée sportive sur
Matches en format classique 3 sets de 6 jeux
Convivialité et esprit sportif garantis
Inscriptions dès maintenant sur ’ ou auprès du juge arbitre Thierry Roussel (06 37 23 01 71).
Tarifs 20 € adultes / 15 € jeunes
Un rendez-vous incontournable pour bien lancer ta saison 2025-2026 ! .
Route de la cabane noire Plaine des sports René Davini Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 55 16 28
English :
A month of intense competition, open to all levels (NC to Open) in ladies’ and gents’ singles.
German :
Ein Monat voller intensiver Wettkämpfe, die für alle Spielstärken (NC bis Open) im Damen- und Herreneinzel offen sind.
Italiano :
Un mese di gare intense, aperte a tutti i livelli (da NC a Open) nel singolare maschile e femminile.
Espanol :
Un mes de intensa competición, abierta a todos los niveles (NC a Open) en individuales masculinos y femeninos.
