Loire-Atlantique

Début : 2025-08-16 18:30:00

fin : 2025-08-16 20:00:00

2025-08-16

Le Gramophone accueille le Ténor de Brest !

De Douarnenez son port d’attache, Juke et sa fidèle guitare ont baroudé partout sur les scènes du monde entier, du Sénégal à l’Irlande, de Berlin à La Nouvelle-Zélande…

Aujourd’hui accompagné de ses musiciens, Le Ténor de Brest vous embarque pour un voyage musical authentique et original, entre Boby Lapointe, Coluche et Johnny Cash !

Usant généreusement de sa voix de matelot avec un humour bien iodé et une bonne humeur contagieuse, Juke raconte des chansons à tiroirs qui mêlent guitares électriques et folk, bruitages, percussions et prennent tour à tour des accents rock, cajun, reggae ou country.

Les aventures du Ténor de Brest sont ses histoires, rapportées de ses voyages et rencontres improbables.

C’est dans un mélange d’émotions et de fête que se succèdent des tableaux pittoresques et truculents pour le plaisir des petits et des grands.

Car dans sa besace notre pirate chanteur cache bien des secrets, un bigorneau qui parle, une carte postale de son enfance, une comptine à cent à l’heure et pourquoi pas un kazoo, un sifflet de bosco ou une mystérieuse corne de brume… ?

Chansons tout public.

Guinguette Le Gramophone ouverte du mercredi au dimanche de 14h00 à 23h00. .

Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 60 42 71 89

