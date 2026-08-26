Tentative de résumer « À la Recherche du temps perdu » en une heure par Véronique Aubouy Jardins du Casino historique Cabourg
jeudi 29 octobre 2026 · Jardins du Casino historique · Cabourg
Informations pratiques
Cabourg
Tentative de résumer « À la Recherche du temps perdu » en une heure par Véronique Aubouy
Jardins du Casino historique Grand Hôtel Cabourg Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 19:00:00
fin : 2026-10-29 20:15:00
Date(s) :
2026-10-29
Imprégnée de ce livre peu ordinaire qui a marqué à vie tant de lecteurs, Véronique Aubouy tente de le résumer avec ses propres mots, comme une histoire d’une autre époque qui se révèle de notre temps. Chaque performance est l’occasion d’explorer des zones différentes du roman de Marcel Proust…
Imprégnée de ce livre peu ordinaire qui a marqué à vie tant de lecteurs, Véronique Aubouy tente de le résumer avec ses propres mots, comme une histoire d’une autre époque qui se révèle de notre temps. Chaque performance est l’occasion d’explorer des zones différentes du roman de Marcel Proust, avançant au fil d’une mémoire aléatoire et capricieuse.
Inscription obligatoire. .
Jardins du Casino historique Grand Hôtel Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 47 44 44 contact@villadutempsretrouve.com
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English : Tentative de résumer « À la Recherche du temps perdu » en une heure par Véronique Aubouy
Deeply moved by this extraordinary book, which has left a lasting impression on so many readers, Véronique Aubouy attempts to summarise it in her own words, as a story from another era that resonates in our own time. Each performance offers an opportunity to explore different aspects of Marcel Pr…
L’événement Tentative de résumer « À la Recherche du temps perdu » en une heure par Véronique Aubouy Cabourg a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Cabourg
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