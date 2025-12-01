TENTATIVE D’ÉPUISEMENT #1 ESPACE CULTUREL ANGONIA Martres-Tolosane

TENTATIVE D’ÉPUISEMENT #1

ESPACE CULTUREL ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane Haute-Garonne

Début : 2025-12-20 20:30:00

fin : 2025-12-20

2025-12-20

De décembre 2025 à juin 2026, nous vous invitons à découvrir les revues de presses stand up théâtralisées de Gaspard Chavelot, durant trois rendez-vous.

Gaspard Chavelot décortique l’actualité comme s’il s’agissait d’une fiction narrative, analysant le travail des scénaristes, la composition dramaturgique, les effets spéciaux de cette production internationale… Il s’émerveille du génie des dialogues, de la maestria des acteurs, de la mélancolie poétique de certains personnages. .

English :

From December 2025 to June 2026, we invite you to discover Gaspard Chavelot’s theatrical stand-up press reviews, during three appointments.

