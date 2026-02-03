Tentative d’épuisement #1

Salle des fêtes du village POUZAC Pouzac Hautes-Pyrénées

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 20:30:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Tentative d’épuisement est un spectacle immersif mêlant théâtre, performance et exploration sensorielle autour de l’épuisement. Public invité à vivre une expérience collective interactive sur énergie, fatigue et émotions.

Voir détails complets sur le site web.

à partir de 15 ans

Durée environ 1heure

Réservation auprès de l’Office du Tourisme de Bagnères ou sur place avant la représentation .

Salle des fêtes du village POUZAC Pouzac 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 50 71

English :

Tentative d?épuisement is an immersive show combining theater, performance and sensory exploration around the theme of exhaustion. The audience is invited to live an interactive collective experience on energy, fatigue and emotions.

See full details on the website.

