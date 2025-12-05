TENTATIVE D’ÉPUISEMENT #2 GASPARD CHAUVELOT LE MOULIN Roques

vendredi 5 décembre 2025.

TENTATIVE D’ÉPUISEMENT #2 GASPARD CHAUVELOT

LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques Haute-Garonne

Début : 2025-12-05 20:30:00

fin : 2025-12-05

2025-12-05

Stand-up de Gaspard Chauvelot

Où l’on poursuivra notre exploration émerveillée de cette chose qu’on appelle actualité .

Où l’on continuera, sans se lasser, à saluer le travail des scénaristes, des équipes d’effets spéciaux, des acteurs, des actrices, bref, de tous· tes les artisan· es, toutes les petites mains qui rendent cela possible, qui ont rêvé le CoVid et Michel Houellebecq, qui ont osé Donald Trump, Giorgia Meloni et la guerre en Ukraine, qui ont produit la réforme des retraites, et qui sauront sans aucun doute nous faire voyager encore plus loin. Et où l’on ne cessera de chercher dans les yeux de mon chat des réponses au grand mystère de l’existence. Gaspard Chauvelot. .

LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 7 64 36 59 61 accueil-culture@mairie-roques.fr

