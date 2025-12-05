Tentative d’épuisement #2 – Gaspard Chauvelot Tiers lieu culturel – Le Moulin Roques

Tentative d’épuisement #2 – Gaspard Chauvelot Vendredi 5 décembre, 20h30 Tiers lieu culturel – Le Moulin Haute-Garonne

Gratuit sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-05T20:30:00 – 2025-12-05T22:00:00

Fin : 2025-12-05T20:30:00 – 2025-12-05T22:00:00

Où l’on poursuivra notre exploration émerveillée de cette chose qu’on appelle « actualité ».

« Où l’on continuera, sans se lasser, à saluer le travail des scénaristes, des équipes d’effets spéciaux, des acteurs, des actrices, bref, de tous·tes les artisan·es, toutes les petites mains qui rendent cela possible, qui ont rêvé le CoVid et Michel Houellebecq, qui ont osé Donald Trump, Giorgia Meloni et la guerre en Ukraine, qui ont produit la réforme des retraites, et qui sauront sans aucun doute nous faire voyager encore plus loin. Et où l’on ne cessera de chercher dans les yeux de mon chat des réponses au grand mystère de l’existence. » Gaspard Chauvelot.

À partir de 18h30, petite restauration sur place.

Prochains rendez-vous : vendredis 13 mars et 5 juin.

Ouverture de la billetterie à 18h30, dans la limite des places disponibles.

Tiers lieu culturel – Le Moulin 14 avenue de la Gare, 31120 Roques Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie 07 64 36 59 61 https://www.lemoulin-roques.com

Revue de presse en forme de Stand-up politique. stand-up humour

© Pascal Fayeton