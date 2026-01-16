TENTATIVE D’ÉPUISEMENT #3 GASPARD CHAUVELOT TIERS- LIEU CULTUREL LE MOULIN Roques

TENTATIVE D’ÉPUISEMENT #3 GASPARD CHAUVELOT

TIERS- LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques Haute-Garonne

Début : 2026-03-13 20:30:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Où l’on poursuivra notre exploration émerveillée de cette chose qu’on appelle actualité .

Où l’on continuera, sans se lasser, à saluer le travail des scénaristes, des équipes d’effets spéciaux, des acteurs, des actrices, bref, de tous·tes les artisan·es, toutes les petites mains qui rendent cela possible, qui ont rêvé le CoVid et Michel Houellebecq, qui ont osé Donald Trump, Giorgia Meloni et la guerre en Ukraine, qui ont produit la réforme des retraites, et qui sauront sans aucun doute nous faire voyager encore plus loin. Et où l’on ne cessera de chercher dans les yeux de mon chat des réponses au grand mystère de l’existence. Gaspard Chauvelot. .

TIERS- LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 41 10 accueil-culture@mairie-roques.fr

English :

Where we continue our exploration of that thing called current affairs .

