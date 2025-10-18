Tentative d’épuisement #3 salle des fêtes de Gerde Gerde

de et avec Gaspard CHAUVELOT

En Partenariat avec Binaros,

Seul en scène, le comédien Gaspard Chauvelot explore avec dérision et sans parti pris cette imprévisible fiction qu’on appelle actualité

C’est d’un pas allègre que nous entrons dans cette septième saison. Comme le temps passe. Déjà, l’arc narratif de la prochaine élection présidentielle se profile dans le lointain. Inlassablement, les équipes d’effets spéciaux redoublent de savoir faire pour enchaîner canicules et déluges, sécheresses et glissements de terrain. Les scénaristes ont fait revenir le personnage de Donald Trump , de François Bayrou, et même de Bruno Retailleau. Ça pourrait être lassant. On pourrait se dire qu’on a fait le tour. On pourrait craindre qu’à force de se répéter, les équipes de prod ne parviennent plus à nous surprendre.Moi je leur fais confiance.

Traverse accueille Gaspard à 4 reprises pour ses Tentatives écrites en 2025. N’ayez crainte, épisodes et saisons peuvent être regardés indépendamment les uns des autres.

De et avec Gaspard Chauvelot | Accompagnement Collectif Hortense et de Guillemette Laucoin | Co-production la Cave Poésie et l’Espace Culturel de l’Université Toulouse Capitole | Soutien Fonds SACD Humour One Man Show et du Centre National de la Musique

/// Autour du spectacle ///

Vendredi 17 octobre, 18h-20h30 Atelier “Ecrire un billet d’humeur” d’actualité de la montagne// Gratuit// Lieu L’Odyssée des deux ponts, 37 bis rue Gal. De Gaule, Bagnères //Possibilité de partager une as siette complète //Inscriptions as.binaros@gmail.com ou 06 52 61 52 42 //Places limitées

Une occasion de venir s’exercer à l’écriture de brèves autour de l’actualité de la montagne, tant sportive, écologique que politique. En marge de son spectacle Tentatives d’épuisement,Gaspard Chauvelot propose de partager quelques-unes de ses techniques d’écriture. C’est un travail à la lisière entre l’écrit et l’oral, le théâtre et la revue de presse, ouvert à tous.tes, même si on a l’impression de ne rien avoir à raconter, même si le thème paraît futile.. D’un versant l’autre, il y a toujours quelque chose à raconter…

à partir de 15 ans

Durée environ 1heure

Tarifs 10€ plein/ 5€ réduit (Adhérents- demandeurs d’emploi- étudiants- moins de 18 ans- minima sociaux) / 8€ partenaires

Réservation auprès de l’Office du Tourisme de Bagnères ou sur place avant la représentation .

salle des fêtes de Gerde GERDE Gerde 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 50 71

English :

Tentative d?épuisement #3

by and starring Gaspard CHAUVELOT

In partnership with Binaros,

Alone on stage, actor Gaspard Chauvelot explores the unpredictable fiction known as « current affairs » with derision and without bias

« We enter this seventh season at a brisk pace. How time flies. Already, the narrative arc of the next presidential election looms in the distance. The special effects teams are tirelessly redoubling their skills to string together heat waves and floods, droughts and landslides. The scriptwriters brought back Donald Trump, François Bayrou and even Bruno Retailleau. It could get tiresome. You might think you’ve done it all. You could be afraid that by repeating themselves, the production teams won’t be able to surprise us anymore, but I trust them

Traverse welcomes Gaspard 4 times for his Tentatives written in 2025. Don’t worry, episodes and seasons can be watched independently of each other.

By and starring Gaspard Chauvelot | Accompagnement Collectif Hortense et de Guillemette Laucoin | Co-production la Cave Poésie et l?Espace Culturel de l?Université Toulouse Capitole | Support Fonds SACD Humour ? One Man Show and the Centre National de la Musique

/// About the show ///

Friday October 17, 6pm-8.30pm: Workshop « Writing a humorous post? on mountain news// Free// Location: L?Odyssée des deux ponts, 37 bis rue Gal. De Gaule, Bagnères //Possibility of sharing a full lunch //Registrations: as.binaros@gmail.com or 06 52 61 52 42 //Limited places

An opportunity to practice writing short stories about mountain news, whether sporting, ecological or political. Alongside his show Tentatives d?épuisement, Gaspard Chauvelot offers to share some of his writing techniques. It’s a work on the borderline between the written and the spoken word, theater and press review, open to all, even if it feels like there’s nothing to tell, even if the theme seems trivial… From one side to the other, there’s always something to tell?

German :

Erschöpfungsversuch #3

von und mit Gaspard CHAUVELOT

In Partnerschaft mit Binaros,

Allein auf der Bühne erkundet der Schauspieler Gaspard Chauvelot mit Spott und ohne Vorurteile die unberechenbare Fiktion, die man « Aktualität » nennt

« Wir gehen beschwingt in die siebte Saison. Wie die Zeit vergeht. In der Ferne zeichnet sich bereits der Handlungsbogen der nächsten Präsidentschaftswahlen ab. Die Spezialeffekte-Teams arbeiten unermüdlich an der Verkettung von Hitzewellen und Überschwemmungen, Dürren und Erdrutschen. Die Drehbuchautoren haben Donald Trump, François Bayrou und sogar Bruno Retailleau wieder ins Spiel gebracht. Das könnte langweilig werden. Man könnte denken, dass man schon alles gesehen hat. Man könnte befürchten, dass die Produzenten uns nicht mehr überraschen können, weil sie sich immer wiederholen

Traverse empfängt Gaspard viermal für seine Versuche, die im Jahr 2025 geschrieben wurden. Keine Angst, die Episoden und Staffeln können unabhängig voneinander angesehen werden.

Von und mit Gaspard Chauvelot | Begleitung durch Collectif Hortense und Guillemette Laucoin | Koproduktion mit la Cave Poésie und dem Espace Culturel de l’Université Toulouse Capitole | Unterstützung durch Fonds SACD Humour? One Man Show und des Centre National de la Musique

/// Rund um die Aufführung ///

Freitag, 17. Oktober, 18.00-20.30 Uhr: Workshop « Schreiben Sie einen Stimmungsbericht über aktuelle Themen aus den Bergen »// Kostenlos// Ort: L?Odyssée des deux ponts, 37 bis rue Gal. De Gaule, Bagnères //Möglichkeit, eine komplette As siette zu teilen //Anmeldung: as.binaros@gmail.com oder 06 52 61 52 42 //Begrenzte Anzahl an Plätzen

Eine Gelegenheit, sich im Schreiben von Kurznachrichten über aktuelle sportliche, ökologische und politische Ereignisse in den Bergen zu üben. Am Rande seines Stücks Tentatives d’épuisement bietet Gaspard Chauvelot an, einige seiner Schreibtechniken zu teilen. Es ist eine Arbeit an der Grenze zwischen Schreiben und Sprechen, Theater und Presseschau, die für alle offen ist, selbst wenn man das Gefühl hat, nichts zu erzählen zu haben, selbst wenn das Thema belanglos erscheint. Von einer Seite zur anderen gibt es immer etwas zu erzählen?

Italiano :

Tentative d’épuisement #3

di e con Gaspard CHAUVELOT

In collaborazione con Binaros,

In un one-man show, l’attore Gaspard Chauvelot esplora con derisione e senza pregiudizi l’imprevedibile narrativa nota come « attualità »

« Entriamo in questa settima stagione a ritmo serrato. Come vola il tempo. Già si profila l’arco narrativo delle prossime elezioni presidenziali. I team degli effetti speciali raddoppiano instancabilmente le loro abilità per mettere insieme ondate di calore e inondazioni, siccità e frane. Gli sceneggiatori hanno riportato in scena i personaggi di Donald Trump, François Bayrou e persino Bruno Retailleau. Potrebbe diventare stancante. Si potrebbe pensare di aver fatto tutto. Si potrebbe temere che, ripetendosi, i team di produzione non siano più in grado di sorprenderci, ma io ho fiducia in loro

Traverse accoglie Gaspard 4 volte per i suoi Tentativi scritti nel 2025. Non preoccupatevi, gli episodi e le stagioni possono essere guardati indipendentemente l’uno dall’altro.

Di e con Gaspard Chauvelot | Accompagnato da Collectif Hortense e Guillemette Laucoin | Coprodotto da Cave Poésie e Espace Culturel de l’Université Toulouse Capitole | Sostenuto da Fonds SACD Humour ? One Man Show e dal Centre National de la Musique

/// Informazioni sullo spettacolo ///

Venerdì 17 ottobre, ore 18.00-20.30: Workshop « Scrivere una nota umoristica? sulle notizie di montagna// Gratuito// Sede: L’Odyssée des deux ponts, 37 bis rue Gal. De Gaule, Bagnères //Possibilità di condividere un pranzo completo //Registrazioni: as.binaros@gmail.com o 06 52 61 52 42 //Posti limitati

Un’occasione per esercitarsi a scrivere racconti sull’attualità della montagna, sia essa sportiva, ecologica o politica. Accanto al suo spettacolo Tentatives d’épuisement, Gaspard Chauvelot propone di condividere alcune delle sue tecniche di scrittura. È un lavoro al limite tra la parola scritta e quella parlata, tra il teatro e la rassegna stampa, aperto a tutti, anche se si ritiene di non avere nulla da dire, anche se il tema sembra banale… Da una parte all’altra, c’è sempre qualcosa da raccontare?

Espanol :

Tentative d’épuisement #3

de y protagonizado por Gaspard CHAUVELOT

En colaboración con Binaros,

Espectáculo unipersonal, el actor Gaspard Chauvelot explora con sorna y sin prejuicios la imprevisible ficción llamada « actualidad »

« Entramos en esta séptima temporada a paso ligero. Cómo vuela el tiempo. Ya se vislumbra en la distancia el arco narrativo de las próximas elecciones presidenciales. Los equipos de efectos especiales redoblan incansablemente sus esfuerzos para encadenar olas de calor e inundaciones, sequías y corrimientos de tierra. Los guionistas han recuperado los personajes de Donald Trump, François Bayrou e incluso Bruno Retailleau. Puede llegar a cansar. Podrías pensar que ya lo has hecho todo. Se puede temer que, a fuerza de repetirse, los equipos de producción ya no sean capaces de sorprendernos, pero yo tengo fe en ellos

Traverse acoge 4 veces a Gaspard por sus Tentativas escritas en 2025. No se preocupe, los episodios y las temporadas pueden verse independientemente unos de otros.

Por y protagonizado por Gaspard Chauvelot | Acompañado por Collectif Hortense y Guillemette Laucoin | Coproducido por Cave Poésie y Espace Culturel de l’Université Toulouse Capitole | Apoyado por Fonds SACD Humour ? One Man Show y el Centre National de la Musique

/// A propósito del espectáculo ///

Viernes 17 de octubre, de 18.00 a 20.30 h: Taller « Escribir una nota de humor… sobre las noticias de montaña// Gratuito// Lugar: L’Odyssée des deux ponts, 37 bis rue Gal. De Gaule, Bagnères //Posibilidad de compartir un almuerzo completo //Inscripciones: as.binaros@gmail.com o 06 52 61 52 42 //Plazas limitadas

Una oportunidad para practicar la escritura de relatos breves sobre la actualidad de la montaña, ya sea deportiva, ecológica o política. Junto a su espectáculo Tentatives d’épuisement, Gaspard Chauvelot se ofrece a compartir algunas de sus técnicas de escritura. Se trata de un trabajo a caballo entre la palabra escrita y la palabra hablada, el teatro y la revista de prensa, abierto a todos, aunque uno sienta que no tiene nada que decir, aunque el tema parezca trivial… De un lado a otro, siempre hay algo que contar?

