Tente ta science Camping Les Buissonnets Autrans-Méaudre en Vercors
Tente ta science Camping Les Buissonnets Autrans-Méaudre en Vercors lundi 4 août 2025.
Tente ta science Lundi 4 août, 10h00 Camping Les Buissonnets Isère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-08-04T10:00:00 – 2025-08-04T17:00:00
Fin : 2025-08-04T10:00:00 – 2025-08-04T17:00:00
Intervention dans le camping Les Buissonnets à Méaudre, pour réaliser plusieurs animations scientifiques. Ces activités permettent aux jeunes de découvrir, à travers une réalisation technique simple, des notions d’aérodynamisme, le principe d’action/réaction et des répondre aux questions des participants.
Les jeunes du camping réaliseront des fusées à eaux, des cerfs-volants ainsi que des véhicules propulsés grâce à des ballons de baudruches.
Camping Les Buissonnets Les Buissonnets, 38112 Méaudre Autrans-Méaudre en Vercors 38112 Isère Auvergne-Rhône-Alpes
Intervention dans le camping Les Buissonnets à Méaudre, pour réaliser plusieurs animations scientifiques. Ces activités permettent aux jeunes de découvrir, à travers une réalisation technique simple,…
© Planète Sciences Auvergne Rhône-Alpes