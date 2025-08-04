Tente ta science Camping Les Buissonnets Autrans-Méaudre en Vercors

Tente ta science Camping Les Buissonnets Autrans-Méaudre en Vercors lundi 4 août 2025.

Tente ta science Lundi 4 août, 10h00 Camping Les Buissonnets Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-04T10:00:00 – 2025-08-04T17:00:00

Fin : 2025-08-04T10:00:00 – 2025-08-04T17:00:00

Intervention dans le camping Les Buissonnets à Méaudre, pour réaliser plusieurs animations scientifiques. Ces activités permettent aux jeunes de découvrir, à travers une réalisation technique simple, des notions d’aérodynamisme, le principe d’action/réaction et des répondre aux questions des participants.

Les jeunes du camping réaliseront des fusées à eaux, des cerfs-volants ainsi que des véhicules propulsés grâce à des ballons de baudruches.

Camping Les Buissonnets Les Buissonnets, 38112 Méaudre Autrans-Méaudre en Vercors 38112 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Intervention dans le camping Les Buissonnets à Méaudre, pour réaliser plusieurs animations scientifiques. Ces activités permettent aux jeunes de découvrir, à travers une réalisation technique simple,…

© Planète Sciences Auvergne Rhône-Alpes