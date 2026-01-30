Tentez de remporter 13 000€ au casino JOA Casino JOA Giffaumont-Champaubert
Casino JOA Giffaumont-Champaubert
Début : 2026-02-13
fin : 2026-03-13
2026-02-13
Le Casino du Lac du Der voit les choses en grand et met en jeu 13 000€ pour faire de ce mois le plus chanceux de l’année. Participer à notre grand jeu pour remporter 1er lot 10 000€ CASH Pour réaliser vos rêves les plus fous ! 2ème lot 2 000€ CASH Un sacré coup de pouce pour vos projets, 3ème lot 1 000€ CASH Du plaisir pur à dépenser comme vous voulez.* Les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux pertes d’argent, conflits familiaux, addiction…
** Présence obligatoire au tirage au sort le vendredi 13 mars à 18h pour remporter le cadeau mis en jeu. .
Casino JOA Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 74 98 00
