TéOuKafé, l’atelier qui réveille la créativité et la convivialité: le jardinage

16 boulevard de la sablière Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 14:00:00

fin : 2026-04-03 16:00:00

Date(s) :

2026-04-03

téOuKafé revient

organisé par la médiathèque de Bas-en-Basset sur le thème du jardinage

Sur Inscription

GRATUIT

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16 boulevard de la sablière Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 85 31 bibliotheque.basenbasset@orange.fr

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English :

téOuKafé returns

organized by the Bas-en-Basset media library on the theme of gardening

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FREE

L’événement TéOuKafé, l’atelier qui réveille la créativité et la convivialité: le jardinage Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron