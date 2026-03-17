TéOuKafé, l’atelier qui réveille la créativité et la convivialité: le jardinage Bas-en-Basset
TéOuKafé, l’atelier qui réveille la créativité et la convivialité: le jardinage Bas-en-Basset vendredi 3 avril 2026.
TéOuKafé, l’atelier qui réveille la créativité et la convivialité: le jardinage
16 boulevard de la sablière Bas-en-Basset Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 14:00:00
fin : 2026-04-03 16:00:00
Date(s) :
2026-04-03
téOuKafé revient
organisé par la médiathèque de Bas-en-Basset sur le thème du jardinage
Sur Inscription
GRATUIT
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16 boulevard de la sablière Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 85 31 bibliotheque.basenbasset@orange.fr
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English :
téOuKafé returns
organized by the Bas-en-Basset media library on the theme of gardening
Registration required
FREE
L’événement TéOuKafé, l’atelier qui réveille la créativité et la convivialité: le jardinage Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron