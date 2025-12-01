Teo’z Noël Vide-greniers Saint-Vite
Teo’z Noël Vide-greniers Saint-Vite dimanche 14 décembre 2025.
Teo’z Noël Vide-greniers
Salle des fêtes des rochers Saint-Vite Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Vide-greniers de noël, Visite du Père Noël à 14h30 avec des cadeaux.
Salle des fêtes des rochers Saint-Vite 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 26 51 20
English : Teo’z Noël Vide-greniers
Christmas garage sale, visit from Santa Claus at 2:30 p.m. with gifts.
German : Teo’z Noël Vide-greniers
Weihnachtsflohmarkt, Besuch des Weihnachtsmanns um 14:30 Uhr mit Geschenken.
Italiano :
Mercatino di Natale, visita di Babbo Natale alle 14.30 con regali.
Espanol : Teo’z Noël Vide-greniers
Mercadillo de Navidad, visita de Papá Noel a las 14.30 h con regalos.
L’événement Teo’z Noël Vide-greniers Saint-Vite a été mis à jour le 2025-08-20 par OT Fumel Vallée du Lot