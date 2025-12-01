Teo’z Noël Vide-greniers Saint-Vite

Teo’z Noël Vide-greniers Saint-Vite dimanche 14 décembre 2025.

Teo’z Noël Vide-greniers

Salle des fêtes des rochers Saint-Vite Lot-et-Garonne

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Vide-greniers de noël, Visite du Père Noël à 14h30 avec des cadeaux.

Salle des fêtes des rochers Saint-Vite 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 26 51 20

English : Teo’z Noël Vide-greniers

Christmas garage sale, visit from Santa Claus at 2:30 p.m. with gifts.

German : Teo’z Noël Vide-greniers

Weihnachtsflohmarkt, Besuch des Weihnachtsmanns um 14:30 Uhr mit Geschenken.

Italiano :

Mercatino di Natale, visita di Babbo Natale alle 14.30 con regali.

Espanol : Teo’z Noël Vide-greniers

Mercadillo de Navidad, visita de Papá Noel a las 14.30 h con regalos.

L’événement Teo’z Noël Vide-greniers Saint-Vite a été mis à jour le 2025-08-20 par OT Fumel Vallée du Lot