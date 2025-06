Football au féminin TEP de la Grange-aux-Belles / Agnes Tirop Paris 8 juillet 2025

La pratique féminine du football connaît un véritable essor, avec plus de 200 000 licenciées en France

en 2020 contre seulement 40 000 en 2013. Pourtant, 95 % des usagers des city-stades en Île-de-France sont des

hommes, et les filles et les femmes

restent encore largement invisibles dans l’espace public. Non pas par manque d’envie, mais faute de

confiance en leur jeu ou du fait d’un sentiment d’ illégitimité sur ces terrains.

Face à ce constat, plusieurs associations proposent régulièrement des sessions 100 % féminines, avec un double objectif :

Encourager la pratique du football

féminin dans l’espace public ;

confiance en elles, de s’amuser et de se sentir légitimes à jouer.

À l’occasion de « Paris en Seine »,

l’association Tu Vis, Tu Dis, engagée dans la défense du droit des femmes à faire du sport où, quand et comme elles le veulent, vous propose deux séances de deux heures de

pratique du football dédiées aux femmes et aux adolescentes, qui seront encadrées par des coaches

du réseau Futebol Da Força.

L’occasion parfaite de progresser, de prendre du plaisir, de se réapproprier l’espace public et de promouvoir efficacement une pratique du football en mixité !

Le mardi 22 juillet 2025

de 18h00 à 20h00

Le mardi 08 juillet 2025

de 18h00 à 20h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

TEP de la Grange-aux-Belles / Agnes Tirop 8 rue Georg Friedrich Haendel 75010 Paris

Une séance tous niveaux pour favoriser la pratique féminine du football dans le 10e !