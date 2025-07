Tournois de football intergénérationnels TEP de la Grange-aux-Belles / Agnes Tirop Paris

Tournois de football intergénérationnels TEP de la Grange-aux-Belles / Agnes Tirop Paris dimanche 13 juillet 2025 .

Ouvert aux enfants et adolescents de 9 à 17 ans, ces deux grands tournois mixtes et intergénérationnels organisés par l’association Ngamb’Art seront l’occasion de célébrer le football dans une ambiance festive et conviviale.

Venez vous y affronter en équipe pour tenter de monter sur le podium !

Le dimanche 10 août 2025

de 14h00 à 18h00

Le dimanche 13 juillet 2025

de 14h00 à 16h00

gratuit Public jeunes. A partir de 9 ans. Jusqu’à 17 ans.

TEP de la Grange-aux-Belles / Agnes Tirop 8 rue Georg Friedrich Haendel 75010 Paris

Métro -> 2 : Colonel Fabien (Paris) (272m)

Bus -> 46 : Canal Saint-Martin (Paris) (120m)

Vélib -> Jemmapes – Ecluses Saint-Martin (55.27m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33153721000 mairie10@paris.fr https://www.facebook.com/mairie10paris https://www.facebook.com/mairie10paris https://x.com/Mairie10Paris