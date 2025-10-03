TEPIH Au poney fringant Saou
TEPIH
Au poney fringant 9 place de l’horloge Saou Drôme
Début : 2025-10-03 21:00:00
fin : 2025-10-03
2025-10-03
Tepih réunit quatre musiciens autour d’une instrumentation originale Ensemble, ils développent une approche électroacoustique singulière, à la croisée de l’expérimentation sonore, de paysages évocateurs et d’un folklore imaginaire.
Au poney fringant 9 place de l’horloge Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 75 32 28 62 contact@auponeyfringant.fr
English :
Tepih unites four musicians around an original instrumentation: together, they develop a singular electroacoustic approach, at the crossroads of sound experimentation, evocative landscapes and imaginary folklore.
German :
Tepih vereint vier Musiker mit einer originellen Instrumentierung: Gemeinsam entwickeln sie einen einzigartigen elektroakustischen Ansatz, der sich zwischen Klangexperimenten, stimmungsvollen Landschaften und einer imaginären Folklore bewegt.
Italiano :
Tepih riunisce quattro musicisti con strumentazione originale: insieme sviluppano un singolare approccio elettroacustico, all’incrocio tra sperimentazione sonora, paesaggi evocativi e folklore immaginario.
Espanol :
Tepih reúne a cuatro músicos con instrumentación original: juntos desarrollan un enfoque electroacústico singular, en la encrucijada de la experimentación sonora, los paisajes evocadores y el folclore imaginario.
