Teréga Open Pau-Pyrénées Rue Suzanne Bacarisse Pau

Teréga Open Pau-Pyrénées

Rue Suzanne Bacarisse Palais des sports Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 25 – 25 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Simple Demi-finales

Double Finale

En février, Pau joue dans la cour des grands ! Le Palais des Sports accueille le Teréga Open Pau-Pyrénées, tournoi international de tennis masculin labellisé Challenger 125. À sa tête, un Palois Jérémy Chardy, ancien pro béarnais. De jeunes talents et des joueurs classés dans le top 100 s’y affrontent pour décrocher leur place parmi l’élite. Ugo Humbert, Holger Rune ou encore Benoit Paire y ont fait vibrer le public. Mais l’événement va bien au-delà du sport rencontres, animations, échanges entre grand public, partenaires et institutions rythment toute la semaine. Du beau jeu, de l’énergie et un vrai goût du partage, version paloise ! .

Rue Suzanne Bacarisse Palais des sports Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine info@openpaupyrenees.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Teréga Open Pau-Pyrénées

L’événement Teréga Open Pau-Pyrénées Pau a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Pau