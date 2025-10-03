TERLAND – L’ACCORDEUR St Denis De Pile

vendredi 3 octobre 2025.

Début : 2025-10-03 à 20:00. Tarif : – euros.

Les ptites scènes de l’Iddac Les P’tites Scènes est un dispositif d’aide à la création et à la diffusion développé depuis 2005 par l’iddac et un réseau de programmateurs locaux (lieux culturels, collectivités, associations…) fortement impliqués dans le soutien à la scène musicale.Dans le cadre de ce dispositif, vos scènes locales vous offrent l’opportunité de découvrir différents artistes. TERLAND Paul (Cocoon, Émile Moutet..) Vincent (I Am Stramgram : prix Ricard SA Live, Printemps deBourges, Francofolies 2016) et Lucrezia (professeure de musique diplômée de conservatoire) évoluent dans la musique depuis maintenant une vingtaine d’années.Avec TERLAND, ils réinventent la chanson française à travers la culture indie/pop anglo-saxonne. Une pop/folk cinématographique, intemporelle et organique, à revers du paysage musicale numérisé actuel. D’abord née de chansons pour le spectacle vivant, les compositions de TERLAND “étreignent nos coeurs avec un indie folk intime : une ode à la liberté qui apaise nos maux et nous enveloppe de douceur. Emporté par la voix de velours entre Bon Iver et Sufjan Stevens, le groupe resplendit de délicatesse et d’une mélancolie touchante ” La Souterraine Si vous écoutez : the smiths, i am stramgram, radiohead

L’ACCORDEUR 15 Route de Paris 33910 St Denis De Pile 33