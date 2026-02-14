Terminal Beach, Opéra, Lille

Terminal Beach 28 février et 1 mars Opéra Nord

Début : 2026-02-28T18:00:00+01:00 – 2026-02-28T19:10:00+01:00

Fin : 2026-03-01T16:00:00+01:00 – 2026-03-01T17:10:00+01:00

Danse

Une plage est un terminus ; on peut y contempler l’horizon ou choisir de faire demi-tour.

Dans Terminal Beach, six individus en quête d’avenir cherchent une issue dans un monde impénétrable, noir comme la nuit. Tour à tour chevaliers, cow-boys ou révolutionnaires, ils foulent des sentiers battus, explorent des terres inconnues et rejouent l’histoire, pour s’offrir de grands voyages et de petites évasions. Dans un éblouissant collage chorégraphique, visuel et musical, ils mêlent les époques, les styles et les techniques, révélant la force émancipatrice d’une jeunesse créative. De cette fresque hallucinée, où Brueghel pourrait croiser les Monthy Python, où Verdi côtoie Johnny Cash, émerge un nouveau récit de notre époque, entre la possibilité d’un horizon et la tentation d’une marche arrière.

Moritz Ostruschnjak a été un membre actif de la scène graff. C’est par le breaking qu’il a développé son intérêt pour la danse contemporaine. Formé à l’Iwanson International à Munich puis auprès de Maurice Béjart à Lausanne, il est aujourd’hui l’un des jeunes chorégraphes allemands les plus en vue.

Moritz Ostruschnjak chorégraphie

Daniela Bendini collaboration chorégraphique

Michael Peischl lumières

Armin Kerber dramaturgie

Daniela Bendini, Moritz Ostruschnjak costumes

Jonas Friedlich mixage et montage musical

Musiques de Philip Glass, Johnny Cash, Gigi D’Agostino, Giuseppe Verdi, Jean-Sébastien Bach, Elvis Presley, etc.

Avec Guido Badalamenti, David Cahier, Daniel Conant, Robero Provenzano, Miyuki Shimizu, Magdalena Agata Wójcik

Opéra Place du Théâtre Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Moritz Ostruschnjak

© Franziska Strauss