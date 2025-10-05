TERMINATOR 2 UNPLUGGED – AUDITORIUM SEYNOD Annecy

TERMINATOR 2 UNPLUGGED Début : 2026-02-07 à 18:00. Tarif : – euros.

Et si dans un futur proche, nous devions faire sans électricité ? Comment pourrions-nous accéder à nos films cultes, notamment ceux qui ont marqué la science-fiction ?Dans ce seul en scène, Aurélien Arnaud nous propose de redécouvrir sans artifice technique Terminator 2. Cette prouesse incarnée dans un acte de théâtre pur nous amène à une réflexion centrale sur nos technologies : pourrions-nous faire sans ? Tarif BDurée 1h30A partir de 12 ans

Vous pouvez obtenir votre billet ici

AUDITORIUM SEYNOD PLACE DE L’HOTEL DE VILLE 74600 Annecy 74