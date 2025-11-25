Terminator 2 unplugged conte & théâtre Rue Vincent Jézéquel Le Relecq-Kerhuon

Rue Vincent Jézéquel L’Astrolabe Le Relecq-Kerhuon Finistère

Début : 2025-11-25 14:00:00

fin : 2025-11-25 15:20:00

2025-11-25

Une transposition du blockbuster américain dans un seul-en-scène sans technique sans musiques enregistrées, sans effets lumineux, sans décors et sans costumes.

En « sauvegardant » dans son corps et dans sa mémoire ce qu’il considère être comme le plus grand film d’action de tous les temps, Aurélien Arnaud est en mesure de le projeter dans la conscience des spectateurs. En faisant appel à nos capacités innées d’imagination, il redonne au film toutes ses lettres de noblesse.

Une performance tourbillonnante qui donne à vivre au théâtre tout ce qui nous fait vibrer au cinéma.

Tout public à partir de 12 ans.

Durée 1h20.

