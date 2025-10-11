Terminator Médiathèque Luce Courville Nantes
Terminator Médiathèque Luce Courville Nantes samedi 11 octobre 2025.
Date et horaire de début et de fin : 2025-10-11 16:00 –
Gratuit : oui Adulte
Projection du film de James Cameron (1984, 107 mn) dans le cadre de la Fête de la scienceDans un futur où l’IA, incarnée par Skynet, a pris le contrôle et réduit l’humanité en esclavage, les machines envoient un cyborg tueur dans le passé. Sa mission : éliminer Sarah Connor, dont l’enfant mènera la résistance contre l’intelligence artificielle.
Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300
02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/