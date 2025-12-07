Terminus Comedy Club Poinçon Paris Paris

Le stand-up reprend ses quartiers à Poinçon, et autant dire que la soirée s’annonce mémorable. L’établissement du 14ᵉ, déjà reconnu pour son éclectisme culturel et son esprit chaleureux, ouvre à nouveau sa scène aux humoristes prêts à tout pour faire vibrer le public. Entre vannes affûtées, histoires improbables et énergie contagieuse, le rendez-vous promet un véritable marathon de fous rires.

L’objectif est simple : offrir une parenthèse légère, spontanée et pleine de bonne humeur. Sur scène, une sélection mêlant humoristes émergents ceux qui montent, testent, osent et talents confirmés qui maîtrisent l’art du timing et de la punchline comme personne. Cette diversité garantit un spectacle vivant, surprenant, et surtout authentique : chaque passage est unique, chaque performance prend vie en direct, sans filet.

L’ambiance, fidèle à celle de Poinçon, joue un rôle clé. Intime sans être guindée, conviviale sans être bruyante, elle crée un espace où les artistes se lâchent et où le public devient complice. Ici, on rit ensemble, on encourage, on découvre des personnalités qui marqueront peut-être la scène comique de demain.

Préparez-vous à rire aux éclats ! Poinçon ouvre sa scène aux talents du stand-up pour une soirée pleine d’énergie, de vannes bien senties et de fous rires garantis. Venez découvrir une sélection d’humoristes émergents et confirmés dans une ambiance conviviale, propice aux punchlines les plus inattendues, le terminus c’est tout simplement le meilleur comedy club du 14ème.

Le dimanche 07 décembre 2025

de 19h30 à 22h00

gratuit sous condition

Réservation Gratuite sortie au chapeau.

Public jeunes et adultes.

Poinçon Paris 124, avenue du Génréral Leclerc 75014 Paris