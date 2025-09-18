Tero Loko. Ciné-rencontre à La Colline Montoison

Tero Loko. Ciné-rencontre à La Colline Montoison jeudi 18 septembre 2025.

Tero Loko. Ciné-rencontre à La Colline

chemin de la lauze Montoison Drôme

Début : 2025-09-18 19:30:00

fin : 2025-09-18

2025-09-18

Un film d’Isalia Petmezakis (échange à l’issue de la projection.): Le petit village de Notre-Dame de l’Osier, en Isère, connaît une effervescence inédite grâce à Tero Loko, une association accueillant des personnes précaires, notamment réfugiées […]

chemin de la lauze Montoison 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@lacolline26.org

English :

A film by Isalia Petmezakis (discussion after the screening.): « The small village of Notre-Dame de l’Osier, in the Isère region of France, is experiencing an unprecedented effervescence thanks to Tero Loko, an association that welcomes people in precarious […]

German :

Ein Film von Isalia Petmezakis (Austausch nach der Vorführung): « Das kleine Dorf Notre-Dame de l’Osier im Departement Isère erlebt dank Tero Loko, einer Organisation, die Menschen in prekären Situationen, insbesondere Flüchtlinge, aufnimmt, eine neue Blüte

Italiano :

Un film di Isalia Petmezakis (discussione dopo la proiezione): « Il piccolo villaggio di Notre-Dame de l’Osier, nella regione francese dell’Isère, sta vivendo un boom senza precedenti grazie a Tero Loko, un’associazione che accoglie persone in situazioni precarie, in particolare rifugiati […]

Espanol :

Una película de Isalia Petmezakis (debate tras la proyección.): « El pequeño pueblo de Notre-Dame de l’Osier, en Isère, vive una efervescencia sin precedentes gracias a Tero Loko, una asociación que acoge a personas en situación precaria, especialmente refugiados […]

