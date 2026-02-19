Terra Alsatia, Au coeur de l’histoire de Strasbourg Strasbourg

Terra Alsatia, Au coeur de l’histoire de Strasbourg

1 place du Général Eisenhower Strasbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-28

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-02-28 2026-03-15

Embarquez pour un voyage fascinant au cœur de près de 80 ans d’histoire avec Terra Alsatia, un spectacle vivant son et lumière aux moyens hors normes.

Plus de 300 bénévoles sur scène et en coulisses, 120 techniciens et d’artistes professionnels, un décor immersif à 360° en vidéo mapping et plus de 300 projecteurs donnent vie à une fresque spectaculaire.

Au lendemain de la guerre de 1870, Strasbourg est bouleversée frontières mouvantes, familles divisées, identités fragilisées. Entre exil vers la France et construction d’une Alsace nouvelle, la ville connaît essor et transformations, du Port du Rhin à l’église Saint-Paul, jusqu’à l’âge d’or brassicole. Mais derrière la prospérité, tensions et secrets persistent.

Dans le cadre monumental de l’église Saint-Paul, Terra Alsatia raconte des destins croisés de 1870 à 1945, entre guerres, exodes, trahisons, amour et réconciliations. .

