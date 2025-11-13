TERRA – Atelier Hydrogène vert Maison de l’Emploi du Grand Nancy Nancy

TERRA – Atelier Hydrogène vert Maison de l’Emploi du Grand Nancy Nancy jeudi 13 novembre 2025.

TERRA – Atelier Hydrogène vert Jeudi 13 novembre, 14h00 Maison de l’Emploi du Grand Nancy Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-13T14:00:00 – 2025-11-13T16:00:00

Fin : 2025-11-13T14:00:00 – 2025-11-13T16:00:00

Tout au long de la Semaine de l’Industrie, le programme TERRA – Place des Compétences vertes propose aux demandeurs d’emploi de découvrir les métiers de la transition écologique, de l’industrie décarbonée et de l’économie circulaire.

Au fil de visites, d’ateliers et de rencontres avec des professionnels et des organismes de formation, chacun peut explorer de nouveaux horizons, trouver de l’inspiration et mieux comprendre les opportunités offertes par ces secteurs d’avenir.

TERRA vous invite à un atelier pratique, animé par l’IUMM Pôle formation, pour comprendre la fabrication de l’hydrogène vert et son rôle clé dans la mobilité et l’industrie de demain.

Date : Jeudi 13 novembre 2025

Heure : 14h00

Lieu : Maison de l’Emploi du Grand Nancy (88 avenue du XXe Corps à Nancy)

—

TERRA – Place des Compétences vertes est piloté par la Maison de l’Emploi du Grand Nancy.

Maison de l’Emploi du Grand Nancy 88 avenue du XXe Corps Nancy 54000 Rives de Meurthe Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « contact@mde-nancy.org »}]

Participez à un atelier pratique, animé par l’IUMM Pôle formation, pour comprendre la fabrication de l’hydrogène vert et son rôle clé dans la mobilité et l’industrie de demain. métiers verts transition écologique

@ Service Communication – Maison de l’Emploi du Grand Nancy