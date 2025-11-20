TERRA – Atelier « Ressources fossiles et économie du bâtiment » Jeudi 20 novembre, 10h30 Maison de l’Emploi du Grand Nancy Meurthe-et-Moselle

Tout au long de la Semaine de l’Industrie, le programme TERRA – Place des Compétences vertes propose aux demandeurs d’emploi de découvrir les métiers de la transition écologique, de l’industrie décarbonée et de l’économie circulaire.

Au fil de visites, d’ateliers et de rencontres avec des professionnels et des organismes de formation, chacun peut explorer de nouveaux horizons, trouver de l’inspiration et mieux comprendre les opportunités offertes par ces secteurs d’avenir.

TERRA vous invite à un atelier pratique pour comprendre les limites des énergies fossiles et découvrir les alternatives durables dans le bâtiment et le secteur de la construction : efficacité énergétique, matériaux écologiques et biosourcés, conception bas-carbone et bioclimatique.

Date : Jeudi 20 novembre 2025

Heure : 10h30

Lieu : Maison de l’Emploi du Grand Nancy (88 avenue du XXe Corps à Nancy)

TERRA – Place des Compétences vertes est piloté par la Maison de l’Emploi du Grand Nancy.

Maison de l'Emploi du Grand Nancy 88 avenue du XXe Corps Nancy 54000 Rives de Meurthe Meurthe-et-Moselle Grand Est contact@mde-nancy.org

@ Service Communication – Maison de l’Emploi du Grand Nancy