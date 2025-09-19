Terra Aventura : « dis moi des mots d’Amou » Église Saint-Pierre Amou
Terra Aventura : « dis moi des mots d’Amou » Église Saint-Pierre Amou vendredi 19 septembre 2025.
Terra Aventura : « dis moi des mots d’Amou » 19 – 21 septembre Église Saint-Pierre Landes
Gratuit. Sans réservation. Parcours de 2 km. Application smartphone 100% gratuite à télécharger. Départ de la place de la Técouère.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-19T00:00:00 – 2025-09-19T23:59:00
Fin : 2025-09-21T00:00:00 – 2025-09-21T23:59:00
En Landes-Chalosse, une belle aventure vous attend !
Muni de l’application smartphone 100% gratuite « Terra aventura », venez découvrir à Amou la chasse au trésor intitulée « Dis-moi des mots d’Amou ».
Prêts pour l’aventure ?
Partez à la découverte d’indices, d’énigmes à résoudre et du trésor. Pour la première fois à Amou, essayez en famille une sortie géocaching !
Enfilez vos baskets et c’est parti pour une petite balade le long du Luy et dans le village d’Amou !
Église Saint-Pierre Place Saint-Pierre, 40330 Amou Amou 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine 06 72 16 70 13 http://amou.fr Huit siècles d’histoire s’étendent depuis la création de l’église primitive au lieu de culte d’aujourd’hui. L’édifice est composite et les éléments médiévaux (chevet roman, chapelle seigneuriale et clocher-porche du XVe siècle) sont associés à des bas-côtés réalisés au XIXe siècle. Parking : place de la Técouère à Amou (à 100 mètres).
En Landes-Chalosse, une belle aventure vous attend !…
©Malika Turin