Informations pratiques

Coulounieix-Chamiers

Tèrra aventura : inauguration du parcours éphémère Mois du climat

68 bis avdu Mchal de Lattre de Tassigny Coulounieix-Chamiers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 14:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Dans le cadre de la 3ème édition du Mois du Climat, venez assister au lancement du parcours éphémère Tèrra Aventura au Sîlot.

Ce lancement sera animé par diverses associations socio-culturelles tout au long de l’avancement, suivi d’un verre de l’amitié.

Dans le cadre de la 3ème édition du Mois du Climat, venez assister au lancement du parcours éphémère Tèrra Aventura au Sîlot.

Ce lancement sera animé par diverses associations socio-culturelles tout au long de l’avancement, suivi d’un verre de l’amitié.

Le parcours éphémère Zaméla sera disponible du 3 octobre au 1er novembre 2026.

Application gratuite à télécharger Tèrra Aventura.

Parcours : 5 kms. .

68 bis avdu Mchal de Lattre de Tassigny Coulounieix-Chamiers 24660 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 75 15

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English : Tèrra aventura : inauguration du parcours éphémère Mois du climat

As part of the third edition of Climate Month, come along to the launch of the pop-up trail ‘Tèrra Aventura’ at Le Sîlot.

The launch will feature activities organised by various socio-cultural organisations throughout the event, followed by a drinks reception.

L’événement Tèrra aventura : inauguration du parcours éphémère Mois du climat Coulounieix-Chamiers a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux