Terra Aventura : « la fabuleuse forêt des Landes » Commune de Miramont-Sensacq Miramont-Sensacq

Terra Aventura : « la fabuleuse forêt des Landes » Commune de Miramont-Sensacq Miramont-Sensacq vendredi 19 septembre 2025.

Terra Aventura : « la fabuleuse forêt des Landes » 19 – 21 septembre Commune de Miramont-Sensacq Landes

Gratuit. Sans réservation. Application smartphone à télécharger gratuitement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T00:00:00 – 2025-09-19T23:59:00

Fin : 2025-09-21T00:00:00 – 2025-09-21T23:59:00

Vivez l’émotion d’une chasse aux trésors surprenante avec Terra Aventura et découvrez : « la fabuleuse forêt des Landes ».

Inspirée du géocaching, cette chasse aux trésors grandeur nature consiste à retrouver à Maumesson, dans la forêt de Miramont-Sensacq, la cache finale grâce à des indices délivrés en ligne.

Vous marcherez d’un bon pas tout en faisant fonctionner les méninges… Pour rester en forme et partager un bon moment en famille !

Il n’y a plus de manipulations d’indices (indice 5 et indice 6 modifiés pour éviter tout contact) et un QRcode est apposé vers la cache finale. Les aventuriers peuvent faire la boucle en toute sécurité. Tout est virtuel.

Commune de Miramont-Sensacq 40320 Miramont-Sensacq Miramont-Sensacq 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine Miramont-Sensacq est une commune du Sud-Ouest de la France, située dans le département des Landes.

Vivez l’émotion d’une chasse aux trésors surprenante avec Terra Aventura et découvrez : « la fabuleuse forêt des Landes ».

©Gilles ARROYO