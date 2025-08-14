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Terra Aventura : « La fuite des florins », Place de l’hôtel de ville, Geaune

vendredi 18 septembre 2026 · Place de l'hôtel de ville · Geaune

Terra Aventura : « La fuite des florins », Place de l’hôtel de ville, Geaune

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place de l'hôtel de ville
Adresse
Place de l'hôtel de Ville, 40320 Geaune
Ville
40320 Geaune
Département
Landes
Tarif
Gratuit. Sans réservation. Durée : 1h. Distance : 1,5 km sur terrain plat. Application smartphone à télécharger gratuitement. Départ depuis le parking des Vignerons du Tursan à Geaune.

Terra Aventura : « La fuite des florins » 18 – 20 septembre Place de l’hôtel de ville Landes

Gratuit. Sans réservation. Durée : 1h. Distance : 1,5 km sur terrain plat. Application smartphone à télécharger gratuitement. Départ depuis le parking des Vignerons du Tursan à Geaune.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T00:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:59:00+02:00

Vivez l’émotion d’une chasse aux trésors surprenante avec Terra Aventura et découvrez « la fuite des florins ». Inspirée du géocaching, cette chasse aux trésors grandeur nature consiste à retrouver dans la bastide de Geaune, la cache finale grâce à des indices délivrés en ligne. On marche d’un bon pas tout en faisant fonctionner ses méninges, Pour rester en forme et partager un bon moment en famille !

Place de l’hôtel de ville Place de l’hôtel de Ville, 40320 Geaune Geaune 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine
Vivez l’émotion d’une chasse aux trésors surprenante avec Terra Aventura et découvrez « la fuite des florins ». Inspirée du géocaching, cette chasse aux trésors grandeur nature consiste à retrouver à…

©Gilles ARROYO

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