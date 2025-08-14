Terra Aventura : « La fuite des florins », Place de l’hôtel de ville, Geaune
vendredi 18 septembre 2026 · Place de l'hôtel de ville · Geaune
Informations pratiques
Terra Aventura : « La fuite des florins » 18 – 20 septembre Place de l’hôtel de ville Landes
Gratuit. Sans réservation. Durée : 1h. Distance : 1,5 km sur terrain plat. Application smartphone à télécharger gratuitement. Départ depuis le parking des Vignerons du Tursan à Geaune.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T00:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:59:00+02:00
Vivez l’émotion d’une chasse aux trésors surprenante avec Terra Aventura et découvrez « la fuite des florins ». Inspirée du géocaching, cette chasse aux trésors grandeur nature consiste à retrouver dans la bastide de Geaune, la cache finale grâce à des indices délivrés en ligne. On marche d’un bon pas tout en faisant fonctionner ses méninges, Pour rester en forme et partager un bon moment en famille !
Place de l’hôtel de ville Place de l’hôtel de Ville, 40320 Geaune Geaune 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine
Vivez l’émotion d’une chasse aux trésors surprenante avec Terra Aventura et découvrez « la fuite des florins ». Inspirée du géocaching, cette chasse aux trésors grandeur nature consiste à retrouver à…
©Gilles ARROYO
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